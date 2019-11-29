Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulundu.

İşte Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları:

SİYASİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ZORLUYOR

Küresel ekonomideki ticaret savaşlarının arka planına baktığımızda 2000'li yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerin, dünya gayri safi hasılandan aldıkları payın ve dünya ihracatından aldıkları payın gittikçe arttığını ve gelişmiş ülkelerin de buna bir reaksiyon olarak korumacılık önlemlerini devreye aldığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin dünya toplam gelirinden aldıkları pay 2000 yılında yüzde 43,2 iken 2018 yılında yüzde 59,2'e yükselmiş. Gene gelişmekte olan ülkelerin küresel mal ihracatından aldığı pay 2000 yılında yüzde 34,7 iken 2018 yılında yüzde 48,3'e yükseldiğini görüyoruz.

Dünya genelinde artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, artan korumacılık önlemleri ve düşük yatırım iştahı nedeniyle küresel kontaktör sahasında or bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomi görünümü uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler de aşağı yönlü revize edilmektedir. 2019 yılının küresel ekonomideki büyüme IMF tarafından önce yüzde 3,9 olarak açıklandı sonra 3,7'ye 3,5'a 3,2'ye derken yüzde 3'e revize edildi. Ama IMF'nin 2020 beklentisi 3,4 olarak ilan edildi. 2018'e yüzde 3,6 büyümüştü küresel ekonomi. Küresel mal ticaretinde ise Dünya Ticaret Örgütü verilerine baktığımız zaman önce yüzde 4 olarak açıklandı, sonra yüzde 2,6'ya kadar geldi, en son geçtiğimiz haftalarda da yüzde 1,2'ye tekrar revize edildi.

İHRACAT ANA PLANIMIZI HAZIRLADIK

"Biz de misilleme önlemleri alıyoruz. En çok misilleme önlemi alan 3. ülkeyiz. Stratejik büyüme hedefleri ülkeler tarafından açıklanmaktadır. Bizim de ülke olarak teknoloji olarak yüksek katma değer ihracatını artıracak adımlar atma yönünde girişimlerimiz sürüyor. Türkiye olarak dünya ekonomisini ve günlük yaşantımızı kökten değiştirecek büyük dönüşümü ülkemiz açısından fırsata dönüştürmek istiyoruz. İhracat ana planımızı hazırladık. İhracattan alan payı artıracak tedbirler alıyoruz. Türkiye'nin küresel ihracatta yapmış olduğumuz yüksek teknoloji ürün payı yüzde 3,5 seviyesinde, bunu artırmak için girişimlerde bulunuyoruz.

17 ÜLKE SEÇİLDİ

MEB ile birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İhracattan alacağımız payı artıracak tedbirler alıyoruz. İhracat hedef planında 17 ülkeyi seçtik. İhracatı tabana yaymak için 14 ilde E-ticaret eğitimi verdik. MEB ile ortak dış ticaret meslek liseleri projeleri yürütüyoruz." dedi

İTHALATTA DA DİJİTALLEŞMEYE GİDECEĞİZ

Bakan Pekcan, "Akıllı ihracat platformunu geliştireceğiz. İthalatta da dijitalleşmeye gideceğiz. Gümrük işlemlerinde takibi kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.



