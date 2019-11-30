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  • 30.11.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 13:53

"" toplantısında gıda u ile mücadele ele alındı

Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün "" toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.’nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve başta olmak üzere gıda u ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." dedi.

Gıda enflasyonu ile mücadeledeyi ele aldık
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

" toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve başta olmak üzere gıda u ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık."

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