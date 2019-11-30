Bakan Albayrak: Maliyet düşecek vadeler uzayacak

Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı mesajlar verdi. Albayrak, "Bir yıl önce enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün yüzde 10-11-12'lere düştü. Faiz yüzde 40'lardan buralara geldi. Türkiye bu noktaya, sağlam bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde geldi" dedi. 2020 yılından itibaren maliyetlerin düşeceği ve vadelerin daha da uzayacağı bir döneme girileceğini belirten Albayrak, bunun ön sinyallerinin başladığını sözlerine ekledi.
Bakan Albayrak'ın katıldığı yemekte Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan ve Genel Müdürü Hakan Atilla da yer aldı.
Sabah gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi, geniş bir katılımla gerçekleşti. Ekonomi dünyasını bir araya getiren zirvede, Türkiye'nin 2023 vizyonunun ve gelecek stratejilerinin tartışılacağı paneller gerçekleştirildi. Zirvede alt ve orta gelirli vatandaşa ev müjdesi de geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte vatandaşın ev sahibi olması için önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedefiyle çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.
1.3 MİLYONLUK DÖNÜŞÜM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, şöyle devam etti: "Bu hedef ile bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutu dönüştürdük."
İHRACATA DESTEK
Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Artık ekonomik büyümeler, Ar-Ge'ye teknolojiye, inovasyona, bu teknolojileri üretebilen ve kullanabilen eğitimli beşeri sermayeye dayanmakta. Türkiye olarak, dünya ekonomisini ve günlük yaşantımızı kökten değiştirecek bu büyük dönüşümü ülkemiz için fırsata dönüştürmek istiyoruz" dedi. Pekcan, 56 ilde 67 ihracat destek ofisi kurduklarını, bunu 81 şehre yayacaklarını söyledi.
Bakan Albayrak'ın katıldığı yemekte Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan ve Genel Müdürü Hakan Atilla da yer aldı.
Sabah gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi, geniş bir katılımla gerçekleşti. Ekonomi dünyasını bir araya getiren zirvede, Türkiye'nin 2023 vizyonunun ve gelecek stratejilerinin tartışılacağı paneller gerçekleştirildi. Zirvede alt ve orta gelirli vatandaşa ev müjdesi de geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte vatandaşın ev sahibi olması için önemli bir proje hazırlığında olduklarını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm şehirleri kapsayan alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeleri yapacağız. Yıllık 100-150 bin konut hedefiyle çok anlamlı projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.
1.3 MİLYONLUK DÖNÜŞÜM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız" sözünü anımsatan Kurum, şöyle devam etti: "Bu hedef ile bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutu dönüştürdük."
İHRACATA DESTEK
Zirveye katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Artık ekonomik büyümeler, Ar-Ge'ye teknolojiye, inovasyona, bu teknolojileri üretebilen ve kullanabilen eğitimli beşeri sermayeye dayanmakta. Türkiye olarak, dünya ekonomisini ve günlük yaşantımızı kökten değiştirecek bu büyük dönüşümü ülkemiz için fırsata dönüştürmek istiyoruz" dedi. Pekcan, 56 ilde 67 ihracat destek ofisi kurduklarını, bunu 81 şehre yayacaklarını söyledi.
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