Türkiye 2023 Zirvesi’nde vatandaşa ev müjdesi Türkiye 2023 Zirvesi’nde alt ve orta gelirli vatandaşa ev müjdesi geldi. Bakan Kurum, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı ile önemli bir proje hazırlığındayız. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projeler yapacağız. Hedef yıllık 100-150 bin konut’ dedi.

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