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  • 30.11.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 12:06

, Bayraktar 'nın saha testlerini inceledi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Bayraktar 'nın devam eden saha testlerini yerinde inceledi. Konuya ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaşan A.Ş, 'a ziyaret ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Varank, AKINCI TİHA'nın saha testlerini inceledi
AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sayın@TCSanayi Bakanımız Mustafa @varank, Bayraktar 'nın devam eden saha testlerini dün gece yerinde inceledi. Kendilerine ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunarız. #MilliTeknolojiHamlesi"







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