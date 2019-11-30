BAYKAR AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sayın@TCSanayi Bakanımız Mustafa @varank, Bayraktar AKINCI TİHA'nın devam eden saha testlerini dün gece yerinde inceledi. Kendilerine ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunarız. #MilliTeknolojiHamlesi"
Bakan Varank, Bayraktar AKINCI TİHA'nın saha testlerini inceledi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar AKINCI TİHA'nın devam eden saha testlerini yerinde inceledi. Konuya ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaşan BAYKAR A.Ş, Bakan Varank'a ziyaret ve desteğinden dolayı teşekkür etti.
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