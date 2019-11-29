Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 29.11.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 10:33

29 Kasım banka vadeli mevduat faiz oranları... İşte en fazla faiz veren bankalar

32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranları güncellendi! lar 10 bin liraya ne kadar faiz veriyor? Kredi faiz oranları devamlı olarak düşmeye devam ederken kredi faizlerinde yaşanmış olan düşüş mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarında yapacakları yükseliş, öte taraftan kredi ürünlerinde de maliyetlerin yükselmesi sebebiyle faiz oranlarının artışı riskini barındırıyor. Bankalar yüksek mevduat faiz oranı uygulayarak müşterilerinin dolardan çıkıp TL'ye geçmelerini teşvik ediyor. Burgan Bank en yüksek faiz veren banka olarak göze çarpıyor. Buna göre 10 bin TL meblağının %14.1 mevduat faiz oranı ile aylık net kazancı 105.08 TL oluyor.

Bankalar 10 bin liraya ne kadar faiz veriyor?

Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 5 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Bankaların kredi faiz oranları düştü. Düşen faiz oranları sonrası karları azalan bankalar mevduat faiz oranları için de peş peşe indirim kararları aldı. En yüksek vadeli mevduat faiz oranı ile 10 bin liranın aylık getirisi de azaldı. İşte en yüksek faiz veren banka ile en yüksek vadeli hesap faizi hesaplama! Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

HANGİ BANKA 10 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeler yapmalarından sonra vatandaşlar en yüksek faiz hesaplama işlemlerini merak ediyor. Güncelleme sonrasında mevduat faiz oranını yükselten Burgan Bank'ın müşterilerine verdiği aylık faiz getirisi de yükselmiş oldu. Buna göre 10 bin TL tutarının %14.1 mevduat faiz oranı ile aylık net kazancı 105.08 TL oldu.

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 13,25

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 13.50

Denizbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 11.00

İş Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 8.50

Şekerbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 11.60

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri29 Kasım banka banka vadeli mevduat faiz oranları... İşte en fazla faiz veren bankalar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri