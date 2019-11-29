Birikimlerinizi en yüksek mevduat faizi veren bankalar ile değerlendirmek ve gelirinizi artırmak istiyorsanız 32 günlük en yüksek güncel mevduat faizi veren 5 banka önerisinin bulunduğu bu haberimizden faydalanabilirsiniz... Bankaların kredi faiz oranları düştü. Düşen faiz oranları sonrası karları azalan bankalar mevduat faiz oranları için de peş peşe indirim kararları aldı. En yüksek vadeli mevduat faiz oranı ile 10 bin liranın aylık getirisi de azaldı. İşte en yüksek faiz veren banka ile en yüksek vadeli hesap faizi hesaplama! Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat hesabı; getirilen paraların hiç dokunulmamak şartıyla belirli bir süreliğine bankaya bırakılması ve bankanın da karşılığında faiz ödemeleri yapmasıdır.

HANGİ BANKA 10 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranlarında güncellemeler yapmalarından sonra vatandaşlar en yüksek faiz hesaplama işlemlerini merak ediyor. Güncelleme sonrasında mevduat faiz oranını yükselten Burgan Bank'ın müşterilerine verdiği aylık faiz getirisi de yükselmiş oldu. Buna göre 10 bin TL tutarının %14.1 mevduat faiz oranı ile aylık net kazancı 105.08 TL oldu.

Alternatif Bank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 13,25

Odeabank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 13.50

Denizbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 11.00

İş Bankası Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 8.50

Şekerbank Vadeli Mevduat Faiz Oranı : 11.60

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