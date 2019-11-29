5 bankadan kredi faiz oranı indirimi geldi! Vatandaşlar art arda gelen kredi indirim haberleri hemen sonra oldukça rahat nefes alıyorlar.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimleri daha sonra güvence Bankası ve ING Bank'ta faiz indirimine gitti. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,35 seviyesinden %1,25 seviyesine düşürüldü. Maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler ise %1,17 seviyesindeki faiz oranından yararlanarak ihtiyaç kredisi çekebilecek. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarında yapılan indirimlerle birlikte, gözlerin çevrildiği konut kredisi faiz oranlarında ise konut kredisi borç transferi ve konut kredisi yapılandırma haberleri umut ediliyor.

KAMU BANKALARI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Özel bankaların sonunda kamu bankaları tarafından verilen 0.99 faiz oranı seviyesinin altına inmesi heyecan yarattı. En uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 olurken devlet bankalarından yüzde 0.79 faiz oranı ile konut kredisi müjdesi beklenmeye başlandı. Kamu bankaları şu anda normal kredi paketinde yüzde 0.99 konut kredisi verirken anlaşmalı konut projeleri için ise yüzde 0.79 kredi faiz oranı uyguluyor. Vatandaş şu anda tüm konut kredisi taleplerinde 0.79 faiz oranı ile kredi verilmesini istiyor.

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