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  • 29.11.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 11:09

Acile giden hastadan para alınabilir mi? nden emsal karar

İstanbul'da bir vatandaş 2 Mart'ta damar tıkanıklığı sebebiyle kullandığı ilaçların kanını fazla sulandırmasına bağlı olarak geçirdiği kan kaybı sebebiyle ambulans ile acil olarak hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavi süreci sırasında hastadan ödeme istendi. Ödemeyi yapan hasta, taburcu olduktan sonra soluğu nde aldı.

Acile giden hastadan para alınabilir mi? Emsal karar

Hastanede 14 gün yatışı yapılan Canan B.'nin karaciğerinde tümör olduğu belirlendi. Genç kadından çeşitli testler için ücret istendi. Acil servis hastası olduğunu belirten Canan B., ilk başlarda kabul etmese de daha sonra hastaneye 3 bin 20 TL ücret ödedi. Tedavisinin ardından taburcu olan Canan B., Gaziosmanpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Canan B. kırmızı alan hastası olduğunu söyleyerek paranın iadesini istedi. Tüketici Hakem Heyeti, hastaneden savunma istedi. Ama savunma gelmedi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan görüş istedi.

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