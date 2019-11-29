Hastanede 14 gün yatışı yapılan Canan B.'nin karaciğerinde tümör olduğu belirlendi. Genç kadından çeşitli testler için ücret istendi. Acil servis hastası olduğunu belirten Canan B., ilk başlarda kabul etmese de daha sonra hastaneye 3 bin 20 TL ücret ödedi. Tedavisinin ardından taburcu olan Canan B., Gaziosmanpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Canan B. kırmızı alan hastası olduğunu söyleyerek paranın iadesini istedi. Tüketici Hakem Heyeti, hastaneden savunma istedi. Ama savunma gelmedi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan görüş istedi.