En uygun konut kredisi veren banka değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,78 ve 0,79 aralığında yer almaktadır. Tabi bu durum anlaşmalı inşaat şirketleri için geçerli olmaktadır. Son olarak Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 seviyesinden yüzde 1,08 seviyesine çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan faiz açıklaması ve peşinden gelen hamlelerle faizler hızla düşmeye devam ediyor. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz politikası eleştirileri ile görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması ile faiz oranları hızla düşmeye başlamıştı.

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ!

Yapılan indirim ile beraber Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 seviyesinden yüzde 1,08 seviyesine çekildi. 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çekmek isteyen kişilerin aylık ödemeleri de 1.800 liranın altına çekilerek 1.788,90 lira olarak gerçekleşti.

İş Bankası, Yapıkredi Denizbank Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.10

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.17

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.37

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.08

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