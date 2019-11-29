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  • 29.11.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 10:28

için kritik öneme sahip! Yarın tarihi gün

TANAP Projesi’nde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa bağlantısının açılış töreni ile birlikte Azeri gazı sınırına dayanarak, hem ’nin hem de Avrupa’nın arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.

Yarın büyük gün

'nin bölgesinde geçiş güzergâhı olmasında kritik rol oynayan Trans Anadolu Doğalgaz (TANAP) projesinde yarın Avrupa bağlantısı açılacak.

Törenle birlikte Azeri gazı sınırına dayanarak, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak. Ticari gaz akışı henüz başlamayacak. Bunun için Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesinin bitmesi beklenecek. TAP projesine test amaçlı da gaz verilmeye başlandı.

7 ÜLKEDEN KATILIM
Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak hattın açılış töreni Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İpsala'da yapılacak. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis de katılacak.

20 İLDEN GEÇİYOR
TANAP projesiyle Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahası'nda üretilen doğalgazın Türkiye ile birlikte Avrupa'ya taşınması amaçlanıyor. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa'ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye'de toplam 20 ilden geçiyor.

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