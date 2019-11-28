2020 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan asgari ücret zammı 2020 yılında ne kadar olacak araştırmasına başladı. Asgari ücret için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak. Peki hükümet ve sendikaların zam pazarlığına oturacağı asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu 2020 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı.

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