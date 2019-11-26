Asgari ücretli çalışanların maaş hakkı dışında bazı hakları vardır ve bunların bilinmesi gerekmektedir. Asgari ücretli, ücretin gecikmesi veya hiç ödenmemesi halinde iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı talebinde bulunma hakkına sahip. Diğer yandan çalışan, ücretinin eksiksiz yatırılmasını isteme hakkına sahip. Bu arada 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsa da vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasak. Peki Asgari ücretle çalışan kişinin maaş dışındaki hakları neler? Asgari ücrete ek zam ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

ASGARİ ÜCRETİN ZAMANINDA ÖDENMESİ

Kanunlara göre; 'asgari ücret', bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına geliyor. Asgari ücretin altında eleman çalıştırmak yasak. 4857 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan asgari ücret ödemeleri, en geç bir ay içerisinde yatırılmak zorunda.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ