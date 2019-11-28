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  • 29.11.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:20

Brüt maaş mı... 2020 yılı brüt asgari ücret ve net olarak ne oldu?

Milyonlarca insanı ilgilendiren ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar oranı yapılacağı büyük merak konusu oldu. Bu bağlamda internette sürekli açıklamalar yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için araştırmalarda hızlanmış durumda. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

2020 yılı asgari ücret ve AGİ maaş zamları milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda her gün asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Yeni belirlenecek ücretle birlikte 2020'de sosyal güvenlik alanında her şey değişecek. Bir taraftan çalışanların maaşları zamlanacak, diğer taraftan borçlanma oranları artacak. 2019 yılı için uygulanan asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 lira; bu rakama, 191.88 liralık asgari geçim indirimi dahil. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı oranda zam yapılırsa yüzde 26,05 zam yapılmış olacak.

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