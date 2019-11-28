2020 yılı asgari ücret ve AGİ maaş zamları milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda her gün asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Yeni belirlenecek ücretle birlikte 2020'de sosyal güvenlik alanında her şey değişecek. Bir taraftan çalışanların maaşları zamlanacak, diğer taraftan borçlanma oranları artacak. 2019 yılı için uygulanan asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 lira; bu rakama, 191.88 liralık asgari geçim indirimi dahil. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı oranda zam yapılırsa yüzde 26,05 zam yapılmış olacak.

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