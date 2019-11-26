Asgari ücret, içinde bulunan ekonomik koşullar değerlendirilerek yiyecek, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için ödenen ücret türüdür. Devletin belirlemiş olduğu asgari ücret tutarı, günümüzde pek çok vatandaşın da işyerinden aldığı maaşı belirlemektedir. Asgari ücret günlük olarak hesaplansa da işveren tarafından çalışana aylık olarak ödenmektedir.



Asgari Ücretliye Kredi Veren Bankalar

Asgari ücretli vatandaşların kredi sicillerinin düzgün olması ve kredi puanlarının yeterli seviyede yer alması durumunda bankalardan kredi kullanmaları mümkündür. Bankaların çoğu asgari ücretli vatandaşların gelirleri doğrultusunda ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemektedir.

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