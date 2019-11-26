Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.11.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:34

e kredi veren bankalar hangileri? Asgari ücretli kaç para kredi çekebilir?

Türkiye'de iş hayatında 12 milyon kadar çalışanın li olduğu biliniyor. Asgari ücretli vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarında ne kadar kredi kullanabilir? Asgari ücretliye cazip oranlarla kredi veren bankalar hangileri? Eğer asgari ücretli bir çalışansanız ve kredi siciliniz bankaların belirlemiş olduğu şartlara uygunsa, siz de asgari ücretliye kredi veren bankalar aracılığıyla uygun miktarda kredi kullanabilirsiniz

Asgari ücrete kredi veren bankalar hangileri?

Asgari ücret, içinde bulunan ekonomik koşullar değerlendirilerek yiyecek, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için ödenen ücret türüdür. Devletin belirlemiş olduğu asgari ücret tutarı, günümüzde pek çok vatandaşın da işyerinden aldığı maaşı belirlemektedir. Asgari ücret günlük olarak hesaplansa da işveren tarafından çalışana aylık olarak ödenmektedir.


Asgari Ücretliye Kredi Veren Bankalar

Asgari ücretli vatandaşların kredi sicillerinin düzgün olması ve kredi puanlarının yeterli seviyede yer alması durumunda bankalardan kredi kullanmaları mümkündür. Bankaların çoğu asgari ücretli vatandaşların gelirleri doğrultusunda ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlemektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAsgari ücrete kredi veren bankalar hangileri? Asgari ücretli kaç para kredi çekebilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri