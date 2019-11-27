Efsane Cuma indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Koton, Mavi, DESA ve D'S Damat efsane Cuma indirimleri trend oldu. Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? İhtiyaçlarını karşılayan tüketiciler kampanyaların ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen, ülkemizde ise Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim günlerinde alışveriş çılgınlığı sürüyor. Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. İşte Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimlerine ne kadar sürecek?

DESA'da Efsane Günler indirimleri başlıyor!

Deri ceket, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda yüzde %50 + %30'a varan indirim uygulayan DESA'da zevkinize uygun birçok çeşit bulunuyor. 27 Kasım–1 Aralık tarihlerinde geçerli olacak bu kampanyada seçili ürünlere çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ