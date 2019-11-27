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  • 28.11.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 09:43

indirimleri ne kadar sürecek? Efsane Cuma indirimi Koton, Mavi, DESA ve D'S Damat

Koton, Mavi, DESA ve D'S Damat indirimleri merak ediliyor. indirimleri ne zaman bitecek? Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen, ülkemizde ise Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim günlerinde alışveriş çılgınlığı sürüyor. İhtiyaçlarını karşılayan tüketiciler kampanyaların ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. İşte Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimlerine ne kadar sürecek? Merak edilen detaylar haberimizde... Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor. Ancak bazı firmalar Kasım ayının son haftası süresince indirimli kampanyalarını sürdürüyor.

Efsane Cuma indirimi Koton, Mavi ve DESA

Efsane Cuma indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Koton, Mavi, DESA ve D'S Damat efsane Cuma indirimleri trend oldu. Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? İhtiyaçlarını karşılayan tüketiciler kampanyaların ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen, ülkemizde ise Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim günlerinde alışveriş çılgınlığı sürüyor. Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. İşte Black Friday indirimleri ne zaman bitecek? Efsane Cuma indirimlerine ne kadar sürecek?

DESA'da Efsane Günler indirimleri başlıyor!

Deri ceket, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarda yüzde %50 + %30'a varan indirim uygulayan DESA'da zevkinize uygun birçok çeşit bulunuyor. 27 Kasım–1 Aralık tarihlerinde geçerli olacak bu kampanyada seçili ürünlere çok avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz

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