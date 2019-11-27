Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.11.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 18:25

27 Kasım çeyrek ve gram ne kadar oldu? Anlık altın alış satış fiyatı kaç TL?

Yatırım amacıyla güvenilir bir liman olarak görülen altında güncel fiyatlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doların global piyasalarda güvenini yitirmesiyle binlerce kişi yatırım amacıyla altını tercih etmeye başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü. İşte anlık altın alış satış fiyatı...

Anlık altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 27 Kasım Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, 27 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri27 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık altın alış satış fiyatı kaç TL?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri