Anlık altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 27 Kasım Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, 27 Kasım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?