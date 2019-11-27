2020 yılı için geri sayım başlamışken milyonlarca kişi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle şu sıralar "2020 yılında asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek. Türk İş'in yoksulluk araştırmasına dikkatleri çeken Irgat, 2020 yılında asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiğini söyledi.