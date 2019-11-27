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  • 27.11.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 11:31

2020 yılı taban ve tavan ları ne kadar? İşte emekli maaşı oranı...

2020 yılı ı oranları açıklandı mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 12 milyon ferdin emekli maaşı zam oranları şekillenmeye başladı! ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8.2'de kaldı. Merkez'in beklenti anketine bakılırsa emekli maaş artışı yüzde 7.3 olabilir. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Bu bağlamda SSK ve emekli maaşları 87 TL ile 408 TL arası zam gelecek. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları...

2020 yılı taban ve tavan emekli maaşları ne kadar?

2020 yılı emekli maaşı zam oranları bekleniyor. 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olmuştu. Bu bağlamda Merkez Bankası beklenti anketine nazaran emekli maaşı artış oranları yüzde 7.3 seviyesinde olabilir. 12 milyondan kişinin emekli maaşı zam oranları şekillenmeye başladı! SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ocak ayı itibariyle açıklanacak olan rakamlarla beraber emekli maaşı netlik kazanacak. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması planlanıyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları...

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EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından "Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?" şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

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