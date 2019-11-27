2020 yılı emekli maaşı zam oranları bekleniyor. 2020 yılı TÜFE tahmini yüzde 8.2 olmuştu. Bu bağlamda Merkez Bankası beklenti anketine nazaran emekli maaşı artış oranları yüzde 7.3 seviyesinde olabilir. 12 milyondan kişinin emekli maaşı zam oranları şekillenmeye başladı! SSK ve Bağ- Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Ocak ayı itibariyle açıklanacak olan rakamlarla beraber emekli maaşı netlik kazanacak. Yeni hesaplanan oranlara göre 2020 emekli maaşı 7.3 zamlanması planlanıyor. İşte ek düşük ve yüksek emekli maaşları...

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EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından "Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?" şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. İşte emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için oluşturulmuş sorgulama sayfası. Aşağıdaki linke tıklayıp gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI

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