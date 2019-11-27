Tek tek belli oldu! Emekliye promosyon ücreti 1150 lira...
Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar son zamanlarda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar....
Milyonlarca emekliye promosyon zammı ve ek ödeme için haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi imzalıyor.
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Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş, bankalar tarafından kendilerine sunulan promosyon tekliflerini inceliyor. Bankaların emekli yarışı sürüyor. Kimilerinde promosyon bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Faydaların artması bekleniyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...
4 ay sonra
Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor.
100 liraya kadar
Örneğin 2 bin lira ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomotik ödeme talimatı vermeleri şartıyla müşterilerine 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiriyor.
QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 TL'lik ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.