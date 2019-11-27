Emekli maaşları milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Emekli maaşları ek ödeme ile birlikte ne kadar oldu? Sorusu gündeme geldi. 2020 yılı Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşların kaç para olacağı da dört gözle bekleniyor. Emekliler kendilerine yeni haklar tanıyacak KPDK toplantısını dört gözle bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Peki emekli maaşları SSK SSK ve Bağkur ek ödeme ile birlikte kaç para oldu? İşte taban ve tavan emeli maaşı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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2020 OCAK ZAMMI İLE BİRLİKTE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak. En yüksek emekli maaşı olan 5 bin 887 TL ye %8,46 oranında zam yapılacak ek olarak %4 oranında da ödeme gerçekleşecek. Bu durumda en yüksek emekli maaşı 6 bin 395 TL ye ulaşacak.

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