Taşeron İşçi - 4/D'li Taşeron İşçilerin gündeminde tediye ödemeleri ve 2020 yılı Ocak ayı zam oranları araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Bunların en önemlilerinden biri tediye ödemeleri. Taşeron işçiye tediye ikramiye ödemeleri 13 Aralık tarihinde yapılacak. Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere 2020'de zam veya ek ödeme ne kadar yapılacak? Taşeron işçiler ile ilgili son gelişmeler takvim.com.tr'de

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TAŞERON İŞÇİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere kamu işçileri yılda 52 günlük ilave ikramiye alıyor. İlk üç taksidini yıl içinde alan işçilere 13 Aralık'ta da ilave tediyenin 13 günlük son taksidi ödenecek.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödenir. Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak, haziran, ağustos ve aralık aylarında kamu işçilerine 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl ilave tediyenin 39 günlük ilk üç taksiti ödendi. İlave tediyenin ilk taksiti 30 Ocak, ikinci taksiti 31 Mayıs, üçüncü taksiti ise 9 Ağustos'ta ödendi. Dördüncü taksitler ise 13 Aralık tarihinde ödenecek.

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