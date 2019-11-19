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  • 19.11.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:40

ye ek ödeme ile ne kadar yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi

- İşçilerin gündeminde tediye ödemeleri ve 2020 yılı Ocak ayı oranları araştırılıyor. 4/D'li Taşeron İşçilerin bu ödemelerin dışında asıl beklentisi ise maaş zammı uzun zamandır maaşlarına zam yapılmasını bekleyen taşeron işçiler, 2020 yılında iyi bir oranda zam bekliyorlar. Yerel mahkemenin verdiği karar ile asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere 2020'de zam veya ek ödeme ne kadar yapılacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Taşeron işçiye ek ödeme ile ne kadar zam yapılacak?

Taşeron İşçi - Taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri ile maaşlarına zam oranı, işçiler için en önemli konu başlıkları. Bu kapsamda Aralık ayrında tediye ikramiyesi ödemesi alacak olan taşeron işçiler maaş zammı oranını da bekliyorlar. Mahkeme tarafından verilen karar sonrası asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin maaşları yeni asgari ücret seviyesine çıkacak. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. Bu arada belediyelerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak. Taşeron işçiler ile ilgili son gelişmeler takvim.com.tr'de

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TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam öncesi yerel bir mahkeme tarafından alınan ücret kararı burada önemli bir nokta oluşturuyor. Mahkeme tarafından alınan kararda ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek.

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