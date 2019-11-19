Taşeron İşçi - Taşeron işçilerin tediye ikramiyesi ödemeleri ile maaşlarına zam oranı, işçiler için en önemli konu başlıkları. Bu kapsamda Aralık ayrında tediye ikramiyesi ödemesi alacak olan taşeron işçiler maaş zammı oranını da bekliyorlar. Mahkeme tarafından verilen karar sonrası asgari ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin maaşları yeni asgari ücret seviyesine çıkacak. İlave tediye ödemeleri Aralık ayında işçilerin hesaplarına yatırılacak. Bu arada belediyelerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir % 4 oranında zam yapılacak. Taşeron işçiler ile ilgili son gelişmeler takvim.com.tr'de

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TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam öncesi yerel bir mahkeme tarafından alınan ücret kararı burada önemli bir nokta oluşturuyor. Mahkeme tarafından alınan kararda ücretin fazlası şeklinde çalışan işçilerin ücreti yeni asgari ücret düzeyine yükseltilecek.

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