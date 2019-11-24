Taşeron işçi - Taşeron işçiler kadroya alındıktan sonra her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam almışlardı. Bu bağlamda maaş zamları enflasyon karşısında azalan işçiler maaşlarının iyileştirilmesi için 2020 yılını bekliyor. 2020 yılının Ocak ayında da yüzde 4 nispetinda zam alacak taşeron işçilerin Temmuz ayı zammı için ise Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantı sonrasında ise taşeron muayyen bir sürelik zam oranları netlik kazanacak. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan yani 4/D'li olan taşeron işçiler için ardı ardına gelen haberler ardından taşeron işçilerin maaş durumlarının ne olacağı daha da merak edildi.

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ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMIN ALTINDA KALABİLİR

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor. Asgari ücretin yılda bir defa zam alması, taşeron işçilerin maaşlarına ise yılda 2 defa zam yapılması bu değerlendirmenin yapılmasına neden oldu.