Kredi faiz oranlarında bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle özel bankalar bir biri ardına kredi faiz oranlarını indiriyor. Bu anlamda kamu bankalarının 180 ayda yüzde 0.99 oran sunmasının ardından gözler özel bankalardaydı. Özel bankalar faizi yüzde 0.98'e, anlaşmalı kredilerde de yüzde 0.78'e kadar çekti. Kamu bankaları ise anlaşmalı projelerde yüzde 0.79 oran açıkladı. Konut almanın maliyeti ucuzladı. Son bir haftada özel bankalar da peş peşe yeni konut kredisi oranları açıkladı ve faiz oranı özellerde yüzde 0.98'e kadar indi. Bankalar arasında faiz oranı indirim yarışı devam ederken işte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi haberimizde

ANLAŞMALI BANKALARDA FAİZLER 0.78 SEVİYELERİNDE

İndirim yarışı sürerken kamu bankaları bir hamle daha yapıp, yeni bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan anlaşmalı konut projelerine 180 ayda yüzde 0.79 oran uygulamaya başladı. Ancak bu oran yeni konut alımlarında geçerli olacak. Özellerde ise Türkiye İş Bankası anlaşmalı projelerde kredi faiz oranını 120 ayda yüzde 0.78'e kadar indirdi.

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