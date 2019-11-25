25 Kasım evde bakım yatan iller hangileri? SMS ve e-Devlet bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı günün araştırılanları arasında yerini aldı. Evde bakım maaşının sorgulaması e-Devlet'ten ve SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, 25 Kasım evde bakım yatan iller nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

22 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS üzerinden sorgulama işlemleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...