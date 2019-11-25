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  • 26.11.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 15:43

En uygun kredi veren ! 26 Kasım güncel faiz oranları listesi!

26 Kasım güncel faiz oranları listesi oldukça merak ediliyor. Özel ların son dakika faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 26 Kasım 2019 tarihli tüm bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi ile lar ve faizlerde son durum! Bu tip krediler bireysel kredi türündedir.

25 Kasım güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi!

İhtiyaç kredisi vatandaşların anlık nakit ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bu bağlamda 26 Kasım ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.98 oranı ile TEB hoşgeldin faizli ihtiyaç kredisi paketinde uygulanıyor. ING Bank tarafından uygulanan yüzde 0.99 ihtiyaç kredisi faiz oranı da yüzde 1 altında olması nedeni ile büyük başvuru görüyor.


ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası kurumsal internet sitesi üzerinden "Hesap Makinesi" programını kullanarak, kullanmak istediğiniz kredi tutarına göre aylık ödemeniz gereken taksitleri ve toplam ödeme tutarını önceden görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılan tüketici kredisi tutarına göre değişiklik gösteren en cazip faiz oranlarından da yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama şu şekilde yapılmaktadır: Kredi adı: Tüketici Ürün Paketi Kredi tutarı: 10 bin TL Kredi vadesi: 48 ay Kredi aylık faiz oranı: %1,35 Aylık taksit tutarı: 301,33 TL Yıllık maliyet oranı: %21,6272

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