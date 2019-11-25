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  • 25.11.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 10:26

kapasite kullanım oranını açıklandı

tarafından yapılan açıklamada imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının kasım ayında yüzde 77,2 olarak gerçekleştiği açıklandı. Geçtiğimiz ay rakam yüzde 76,4'tü.

Ekonomide kritik veri yükselişe geçti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet 'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

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