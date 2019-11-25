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  • 25.11.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 11:04

tarih verip açıkladı! - arası seyahat süresi yarım saat kısalıyor

Ulaştırma ve Turhan, ile arasındaki ile ulaşım süresinin yaklaşık 30 dakika kısalacağını açıkladı. Turhan, tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saatten 4 saate düşeceğini sözlerine ekledi.

Bakan tarih verip açıkladı: 30 dakika daha kısalacak

Ulaştırma ve Cahit Turhan, - hattında () ile seyahat süresinin kısalacağını bildirdi.

Turhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor. Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor."

"SEYAHAT SÜRESİ 4,5 SAATTEN 4 SAATE DÜŞECEK"
, tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saatten 4 saate düşeceğini sözlerine ekledi.

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