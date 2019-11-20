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  • 20.11.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:42

düşük olanlara kredi veren lar hangileri?

Ülkemizde kredi kartı ve kredi kullanımı giderek artıyor. lar ise yarışa girdi ve vatandaşlara alternatif oranlara sunmaya başladı. Kredi kartı başvurularında bankaların hemen hemen hepsi, başvuru sahibinin mevcut durumdaki na göre değerlendirme yapmaktadır. Eğer banka, kredi notunuzu düşük bulursa sizin başvurunuzu olumsuz değerlendirip talebinizi reddedecektir. Fakat bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı bankalar, kredi notu düşük olan müşterileri için de birbirinden farklı başvuru kanalları sunmaktadır. Peki , nasıl öğrenilir? İşte

Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar

Kredi kartı başvurusunda kredi notunuzun yüksek olması ve bankanın kriterlerine uygun seviyede olması oldukça önemlidir. Bu yüzden pek çok kişi kredi başvurusunda kredi notu düşüklere kredi veren bankaları tercih etmektedir. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu bankaları bazı durumlarda kredi notu düşük kişilere özel kredi kartı uygulamaları ve kampanyaları düzenleyebilmektedir. Özellikle kredi notu 1 ile 699 puan arasında olup, pek çok kredi kartı başvurusundan olumsuz yanıt alan kişiler, bankaların bu fırsatlarını değerlendirebilmektedir. Peki kredi notu nedir, nasıl öğrenilir? İşte kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar...

Kredi Notu Düşüklere Neden Kredi Kartı Verilmiyor?

Kredi kartı başvurusunda bulunan pek çok vatandaşın merak ettiği konulardan biri de kredi notu düşük olanlara bankaların neden kredi kartı vermediği konusudur. Kredi notu bankalar için oldukça önemlidir. Kredi notu sıfır olan bir kişi risk grubunda olsa dahi çalışma durumuna göre kredi kartı kullanma imkanına sahip olabilmektedir. Kredi notunun sıfır olması, bankanın tüketici ile ilgili fikir sahibi olmaması anlamına gelmektedir.

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