22 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Sorusu konut kredisi çekip ev almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son olarak 2 özel banka olan Akbank ve ING bank faiz indirimine gitmişti. Şimdi ise Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. Peki 21 Kasım Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne oldu? Örneğin; Ziraat Bankası konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuyor. Anlaşmalı konut projeleri için ise yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. Konut kredisi hesaplama yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FİNANSMAN ORANLARI

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

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