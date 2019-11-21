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  • 22.11.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:26

hesaplama Ziraat, , , , KuveytTürk ve ... 22 Kasım konut kredisi oranları

22 Kasım en uygun hangi da? Sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Son olarak Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi oranını yüzde 0.98'e indirdi. 20 Kasım konut kredisi ? diye merak edenler için yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor. Bu arada TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında İnşaat maliyet endeksi (İME) bir önceki aya oranla yüzde 0,59 düşüş gösterirken 2018 yılının aynı ayına göre ise yüzde 4,02 oranında arttı. İnşaat fiyatları yükselebilir.

21 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada?

22 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Sorusu konut kredisi çekip ev almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Son olarak 2 özel banka olan Akbank ve ING bank faiz indirimine gitmişti. Şimdi ise Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. Peki 21 Kasım Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ne oldu? Örneğin; Ziraat Bankası konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuyor. Anlaşmalı konut projeleri için ise yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. Konut kredisi hesaplama yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FİNANSMAN ORANLARI

Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

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