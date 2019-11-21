Bankalar arasında kredi faiz oranları için indirim yarışı başladı. Bu bağlamda anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranları 0,78 ve 0,79 aralığına çekildi. Kamu bankaları haricinde özellikle İş Bankası, Yapıkredi Denizbank ve Garanti Bankası kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda konut kredisi faiz oranlarında indirim kampanyaları devam ederken vatandaşlar kaçırılmayacak fırsatlardan yararlanmaya devam ediyor. Eylül ve Ekim aylarında konut satışında rekor seviyelerin yakalanmasıyla birlikte 2019 yılında 10 ayda 1 milyon konut satışı sınırı da geçilmiş oldu. İşte İş Bankası, Yapıkredi, Denizbank ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları ve detaylar

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