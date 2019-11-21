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  • 22.11.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:21

0,78 ve 0,79 müjdesi! değişti! , Yapıkredi ve

değişti! 0,78 ve 0,79 müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Bankalarda şu sıralarda 0,78 ve 0,79 fırsatı ile anlaşmalı konut kredileri ilgi görüyor. Bu bağlamda ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak. Bu arada devletten kendi evinin sahibi olmak isteyenlere yönelik devlet destek programları üzerine çalışmaya devam ediyor. İşte , Yapıkredi ve ...

En uygun kredi veren banka değişti! 0,78 ve 0,79 fırsatı

Bankalar arasında kredi faiz oranları için indirim yarışı başladı. Bu bağlamda anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranları 0,78 ve 0,79 aralığına çekildi. Kamu bankaları haricinde özellikle İş Bankası, Yapıkredi Denizbank ve Garanti Bankası kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda konut kredisi faiz oranlarında indirim kampanyaları devam ederken vatandaşlar kaçırılmayacak fırsatlardan yararlanmaya devam ediyor. Eylül ve Ekim aylarında konut satışında rekor seviyelerin yakalanmasıyla birlikte 2019 yılında 10 ayda 1 milyon konut satışı sınırı da geçilmiş oldu. İşte İş Bankası, Yapıkredi, Denizbank ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları ve detaylar

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HaberlerEkonomi Haberleri0,78 ve 0,79 müjdesi! En uygun kredi veren banka değişti! İş Bankası, Yapıkredi Denizbank ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları
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