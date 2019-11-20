Bankalar arasında başlayan kıyasıya yarış vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu bağlamda bugün ING banktan hamle geldi ve konut kredi faiz oranını 0,98'e düşürdü. Aynı zamanda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için kredi faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sayfamızda sorguluyor. Bu bağlamda en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte ING, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları....

İŞ BANKASI 0,78 İLE KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.17 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

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