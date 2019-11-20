Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.11.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 11:02

0.78 fırsatı geldi! Kasım ayı kredi i düştü! İşte konut kredisi faiz oranları

Geçtiğimiz haftalarda yapılan indirimi sonrasında vatandaşların yüzü güldü. İnsanlar Kasım ayı içerisinde faiz oranlarının tekrar düşmesini bekliyor. Özellikle 3 büyük kamu , ve Vakıfbank faiz indirimine gidecek mi büyük bir merakla bekleniyor. Peki Kasım ayında özel ve kamu bankalarının verdiği ev kredileri faiz oranları ne olacak? Bu soruların cevabını bekleyip göreceğiz. Vakıfbank ve anlaşmalı inşaat şirketleri vasıtası ile 0,78 oranında kredi vermeye başladılar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

0.78 fırsatı geldi! Kasım ayı kredi faizi düştü!

Bankalar arasında başlayan kıyasıya yarış vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu bağlamda bugün ING banktan hamle geldi ve konut kredi faiz oranını 0,98'e düşürdü. Aynı zamanda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş bankası anlaşmalı inşaat şirketleri için kredi faiz oranlarını 0,79 ve 0,78 aralığına çekebiliyor. Bu hafta bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sayfamızda sorguluyor. Bu bağlamda en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte ING, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası konut kredisi faiz oranları....

İŞ BANKASI 0,78 İLE KREDİ VERMEYE BAŞLADI

Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.17 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Banka bu sayede 0.79 faiz oranı ile kredi veren kamu bankalarını geçmiş oldu. Sıfır konut almak isteyen kişiler için şu anda en uygun konut kredisi faiz oranı olarak anlaşmalı konut projelerinde 0.78 oranı ile İş Bankası tarafından uygulanıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.78 fırsatı geldi! Kasım ayı kredi faizi düştü! İşte konut kredisi faiz oranları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri