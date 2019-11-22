Alışveriş çılgınlarının büyük bir heyecanla başladığı Black Friday diğer adıyla Efsane Cuma indirimleri başladı. Efsane cuma indirimleri 22 Kasım'da başladı ve 26 Kasım'a kadar devam edecek. Peki Efsane cuma inirimi yapan markalar hangisi? İşte Black Friday indirimi yapan tüm markalar. Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi: Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden dün akşam başladı. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülendi.

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