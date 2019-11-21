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  • 22.11.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:07

indirimleri ve indirimi yapan markalar ürünler - , , Ankara

ABD'de başlayan ardından Kanada ve İngiltere'ye sıçrayan 'in Türkçesi indirimleri bugün başladı. Yılın belli günlerinde firmaların başlattığı kampanyaları içerir. Peki Black Friday tam olarak nedir, ne anlama geliyor? Kara Cuma indirimleri , , Ankara'da hangi mağazalarda geçerli? Türkiye'de başladı mı? Güney Kore merkezli teknoloji devi , Black Friday kapsamında geçen sene Türkiye'de amiral telefonlarını 7 TL'den satışa sunmuştu. İşte geçen yıl ülkemizi de etkisi altına alan alışveriş çılgınlığı ile ilgili merak edilenler Cuma indirimleri ve ayrıntılar...

Efsane Cuma indirimi yapan markalar ürünler hangileri?

Black Friday (Kara Cuma) nedir? Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday, Şükran Günü'nden sonraki Cuma günüdür. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Geçen yıl Türkiye'de de birçok firma çeşitli kampanyalar düzenlemişti. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Black Friday indiriminden faydalanmanız için ekstra bir kod bulunmuyor. Peki bu sene Black Friday ne zaman başlayacak? İşte detaylar


2019 BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday geçtiğimiz yıl 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar devam etmişti. Bazı mağazalar Black Friday satışlarına Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlıyor. 2019'de Türkiye'de Black Friday indirimleri 22 Kasım'da olacak. Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

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