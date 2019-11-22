Bakan Dönmez'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki dondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SONUNA KADAR DA BU İŞİ YAPACAĞIZ"

"Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." diyen Bakan Dönmez, "Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." ifadelerini kullandı.