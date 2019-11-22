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  • 22.11.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 17:30

indirim yapan markalar yeni listesi!

indirim yapan markalar yeni listesi şuan arama motorlarında oldukça popüler durumdadır. Vatandaşlar indirimli ürün alabilmek için bir biri ile yarışıyor. Trendyol, Teknosa, Gratis ve Nike gibi büyük markalar yüksek oranda indirim yapıyor. indirimleri ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve son yıllarda da Türkiye’de markaların indirim savaşına girdiği bir süreç dönemdir. Alışveriş yapmak isteyen pek çok vatandaşın özellikle beklediği Black Friday’in ne zaman başlayacağı da yine alışveriş tutkunları için merak konusu oldu. Black Friday Amerika’da Şükran gününden sonra gelen ilk cumadır. Aynı zamanda bu günde mağazalar sabaha karşı açılır ve normalden daha geç kapanır.

22 Kasım Efsane Cuma indirim yapan markalar yeni listesi!

22 Kasım Efsane Cuma indirimi yapan markalar yeni listesi açıklandı. Black Friday pek çok alışveriş tutkunu için merak konusu olmaya devam ediyor. Sık sık internete başvuran alışveriş çılgınları hangi günde ve hangi mağazaların dahil olduğu araştırmalarını yapmaya devam ediyor. İşte Black Friday'ın Türkiye'de ne zaman başlayacağına dair detaylar. Bu gün tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday adını almıştır. Philadelphia'da alışverişten dolayı izdihamların yaşanması ve trafiğin altüst olmasından dolayı bu adı almıştır. 2011 yılı sonrasında ise bazı mağazalar 24 saat hizmet vermeye başladı. AVM'lerde ki çoğu mağaza ve markalara ait intenet siteleri Black Friday indirimlerini kullanıcılarına sunmaktadır.

Black Friday indirim yapan markalar listesi

Trendyol: Efsane indirim günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe geçerli olacak.

Zara: Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50'ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

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