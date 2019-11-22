Black Friday alışveriş çılgınlığı için artık geri sayım başladı. Bu süreçte Aliexpress Black Friday indirimleri olacak mı sorusu da yanıt buldu. İşte Aliexpress Kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları. Black Friday öncesinde satın almayı düşündüğünüz ürünlerin listesini çıkarmanız sizin yararınıza olacaktır. Fiyatları kontrol etmelisiniz. Aliexpress kargoları genellikle 1-2 ay içerisinde Türkiye'ye ulaşmaktadır ve bu süreçte gümrük sınırını aşmamaya dikkat etmelisiniz. Aliexpress yılın bütün dönemlerinde uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. Ancak Black Friday'de çok özel indirimler hayata geçirilmektedir.



Aliexpress mağazalarında Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Kasım ayının son Cuma günü itibariyle Aliexpress Cyber Monday kampanyaları başlamaktadır. Ancak asıl kampanyalar son Cuma günü olmaktadır. İndirimler bir hafta boyunca devam etmektedir.

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