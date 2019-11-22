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  • 22.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 17:45

indirim fırsatları ve kampanyaları haberimizde

, dünyanın en büyük online satış mağazasıdır. Alıcılar ve satıcılar Aliexpress üzerinde buluşuyor. Çin menşeili olan Aliexpress her geçen gün popülarite elde etmektedir. gününe özel ise çeşitli indirimler yapılmaktadır. Black Friday takviminde Aliexpress’te ortalama yüzde 70-80 oranında indirimler yapılmaktadır. ABD’de her yıl ’nden sonra gelen Cuma günü dev firmaların büyük indirimler yaptığı ve alışveriş dünyasını canlandırdığı bir alışveriş etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yıl 29 Kasım 2019 Cuma günü kutlanacak Black Friday, aslında olarak tercüme edilse de Türkiye’de ve Muhteşem Cuma olarak adlandırılmaktadır.

Aliexpress Efsane Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları!

Black Friday alışveriş çılgınlığı için artık geri sayım başladı. Bu süreçte Aliexpress Black Friday indirimleri olacak mı sorusu da yanıt buldu. İşte Aliexpress Kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyaları. Black Friday öncesinde satın almayı düşündüğünüz ürünlerin listesini çıkarmanız sizin yararınıza olacaktır. Fiyatları kontrol etmelisiniz. Aliexpress kargoları genellikle 1-2 ay içerisinde Türkiye'ye ulaşmaktadır ve bu süreçte gümrük sınırını aşmamaya dikkat etmelisiniz. Aliexpress yılın bütün dönemlerinde uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. Ancak Black Friday'de çok özel indirimler hayata geçirilmektedir.


Aliexpress mağazalarında Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Kasım ayının son Cuma günü itibariyle Aliexpress Cyber Monday kampanyaları başlamaktadır. Ancak asıl kampanyalar son Cuma günü olmaktadır. İndirimler bir hafta boyunca devam etmektedir.

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