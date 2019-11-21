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  • 22.11.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:16

22 Kasım () ne zaman, hangi mağazalarda? nedir?

2019 indirimleri nedir? Sorusu artık internette aratılmaya başlandı. Amerika'da 'Black Friday' adıyla bilinen indirim çılgınlığı bu yıl Türkiye'de de yoğun ilgi görecek. Black Friday yani indirimleri Türkiye'de de her yıl merak konusu oluyor. Black Friday, alışveriş yapmak için indirim kovalayanlar için bir fırsat oluyor. Peki Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden bu akşam başlıyor. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülenebilecek

Black Friday 2019 indirimleri nedir?

Başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan Black Friday (Kara Cuma) indirimleri bu yıl Türkiye'de katılım rekoru kıracak! Alışveriş merkezleri ve internet siteleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında markalar dev indirimlere gidecek. Büyük indirimlerin yapıldığı ve alışveriş çılgınlığına dönen Black Friday indirimlerine kısa bir süre kaldı. Dünya genelinde birçok marka Black Friday indirimlerine gidiyor. Ülkemizde de markalar Kara Cuma indirimi uygulayacak. Peki indirimler ne zaman başlayacak? 2019'da Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 22 Kasım'da olacak.

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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