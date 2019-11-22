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  • 22.11.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 16:57

ve mı net - brüt kaç para olacak?

– Asgari ücret ve ile ilgili bugün güzel bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. 2020 asgari ücretin rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Asgari ücretlerin sürekli enflasyonun üzerinde lanmasına karşılık olarak 2020 yılında yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor. Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Peki asgari ücret ve AGİ zammı net - brüt ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ zammı net - brüt kaç para olacak?

Asgari Ücret – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. Bakan Selçuk Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantı tarihini belirtti. TÜİK verilerinde göre enflasyon oranları %8,5 oranında. Bu enflasyon rakamlarının doğruluğu her ne kadar marketlerde, çarşı-pazarda hükmü olmasa da hükümet, asgari ücretlilere enflasyon oranında zam yapmayı vaat ediyor.
Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da beklentiler arasında.

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