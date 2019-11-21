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  • 21.11.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37

lere müjde! Ziraat Bankası çiftçilere hangi fırsatları sunacak? ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de yapılan 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda lere müjdeyi verdi. Erdoğan, çiftçilere müjdeleri peş peşe sıralayarak "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı, kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek. İstiyoruz ki biz artık hayvan ithali yapmayalım." şeklinde konuştu. Peki, Ziraat Bankası çiftçilere ne kadar kredi verecek? ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada çiftçilere müjdeleri teker teker verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Dün akşam Ziraat Bankası ile görüştüm. Ziraat Bankamız çiftçiyle kredide alışmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı. Peki, Ziraat Bankası çiftçilere ne kadar kredi verecek? Hayvan başına ne kadar ödenecek? İşte o soruların yanıtı...

"DÜN AKŞAM ZİRAAT BANKASI İLE GÖRÜŞTÜM"

Gerek süt gerekse et mamüllerinde atılacak adamlarda çok önemli sınavlar veriyorsunuz. Dün akşam Ziraat Bankası ile görüştüm. Ziraat Bankamız çiftçiyle kredide alışmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek. Hayvan ithali yapmayalım istiyoruz. Bu konuda atılmış çok önemli kararlarımız var. İnşallah Anadolu, ana olarak görevini yerine getirecektir.

Dünyamız iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerleme sonucunda çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. Hayatımızın her alanında teknoloji devriminin olumlu veya olumsuz yansımalarına şahit oluyoruz. 15-20 yıl öncesine kadar üzerinde yeterince durmadığımız iklim değişikliği, obezite, göç, gelir adaletsizliği, kuraklık ve küresel ısınma gibi birçok mesele, bugün artık insanlığın ana gündem maddeleri haline geldi.

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