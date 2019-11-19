Fed'den yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell dün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Trump-Powell görüşmesinde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon ele alındı.
Yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmeye Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.
FED'İN KARARI VERİLERE BAĞLI
Fed açıklamasında, Powell'ın para politikası için beklentilerini Başkan Trump ile tartışmadığı belirtilirken, Fed'in kararlarının ekonomiye ilişkin olarak gelecek verilere bağlı olacağını ifade ettiği vurgulandı.
Powelll, Trump'a FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) para politikasını maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını destekleme yönünde belirleyeceğini ve karaların sadece dikkatli, objektif ve politik olmayan analizlere dayanılarak alınacağını ifade etti.
Açıklamada Trump-Powell görüşmesinin Trump'ın daveti ele gerçekleştiği de belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmeye Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.
FED'İN KARARI VERİLERE BAĞLI
Fed açıklamasında, Powell'ın para politikası için beklentilerini Başkan Trump ile tartışmadığı belirtilirken, Fed'in kararlarının ekonomiye ilişkin olarak gelecek verilere bağlı olacağını ifade ettiği vurgulandı.
Powelll, Trump'a FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) para politikasını maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını destekleme yönünde belirleyeceğini ve karaların sadece dikkatli, objektif ve politik olmayan analizlere dayanılarak alınacağını ifade etti.
Açıklamada Trump-Powell görüşmesinin Trump'ın daveti ele gerçekleştiği de belirtildi.
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