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  • 19.11.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 09:08

: () Başkanı Powell'a daha düşük lerin gerektiğini söyledim

Başkanı , ABD () Başkanı ile görüşmesinde, kendisine "daha düşük oranlarına gereksinim olduğunu" söylediğini açıkladı. Trump, Powell ile görüşmesinin ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Jay Powell ile bir görüşme yaptım. Görüşmede, Fed faizinin diğer rekabetçi ülkelere göre çok yüksek belirlenmesini protesto ettim. Aslında bizim faizlerimizi tüm diğerlerinden daha düşük olmalı. Çok güçlü ABD doları imalatçılara ve büyümeye zarar veriyor" dedi.

Powell'a daha düşük faizlerin gerektiğini söyledim
'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanı ile Fed Başkanı dün 'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Trump-Powell görüşmesinde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon ele alındı.
Yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmeye Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.

FED'İN KARARI VERİLERE BAĞLI
Fed açıklamasında, Powell'ın para politikası için beklentilerini Başkan Trump ile tartışmadığı belirtilirken, Fed'in kararlarının ekonomiye ilişkin olarak gelecek verilere bağlı olacağını ifade ettiği vurgulandı.



Powelll, Trump'a FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) para politikasını maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını destekleme yönünde belirleyeceğini ve karaların sadece dikkatli, objektif ve politik olmayan analizlere dayanılarak alınacağını ifade etti.
Açıklamada Trump-Powell görüşmesinin Trump'ın daveti ele gerçekleştiği de belirtildi.

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