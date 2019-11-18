Altın fiyatları düşüşe geçti. Altının kilogram fiyatı, yüzde 0,78 azalışla 268 bin 700 liraya geriledi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

19 Kasım Salı günü gram altın 271,49 liradan alınırken, 271,53 liradan satılıyor.