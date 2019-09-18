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  • 18.09.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 21:29

Son dakika... kararını açıkladı! İşte FED'in faiz indirimi

Son dakika haberine göre, kararını açıkladı. (FED), 25 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini 1.75 - 2.00 aralığına çekti. FED'in faiz kararının ardından parasal genişlemeye dönük adımlar ve FED Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek... FED temmuz ayında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını açıklamıştı.

Son dakika haberine göre, FED faiz kararını açıkladı. FED 0,25 puanlık faiz indirimine gitti.

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. Toplantı sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

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