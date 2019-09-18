Son dakika haberine göre, FED faiz kararını açıkladı. FED 0,25 puanlık faiz indirimine gitti.
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi. Toplantı sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.
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