Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak karar piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyordu. İki gün süren toplantının ardından karar açıklandı ve faiz indirimi hakkında detaylar belli oldu. Peki, FED faizi ne kadar oldu? FED faiz kararı nedir? ABD Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? İşte merak edilenler...

FED FAİZİ NE KADAR OLDU?

FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.