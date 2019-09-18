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  • 18.09.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:19

FED faizi ne kadar? ne oldu? Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi?

Para merkezli piyasalar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Merkez Bankası’ndan beklenen faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamanın ardından merakla araştırılan soruların başında sorusu yer alıyor. Peki, ? ABD Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi?

ABD Merkez Bankası (FED) faizi ne kadar oldu?

Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısından çıkacak karar piyasaları yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyordu. İki gün süren toplantının ardından karar açıklandı ve faiz indirimi hakkında detaylar belli oldu. Peki, FED faizi ne kadar oldu? FED faiz kararı nedir? ABD Merkez Bankası faizi ne kadar indirdi? İşte merak edilenler...

FED FAİZİ NE KADAR OLDU?

FED politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.

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