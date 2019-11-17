Faiz indirimi duyuruldu! 0.98 fırsatı sunuldu! TEB, İş, Finans, Denizbank, IngBank, Garanti kredi faiz oranı

Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi çekmeyi düşünenlerin gündeminde güncel kredi faiz oranları bulunuyor. Özellikle iki aylık süreçte kredi faiz oranları hakkındaki araştırmalarda büyük bir artış yaşandı. Ayrıca bankalar tarafından başlatılan kredi faiz oranları indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak ING Türkiye, konut kredisinde indirime gittiğini açıkladı. Haberimizin içerisinde TEB, İş Bankası, Finansbank, Denizbank, IngBank, Garanti Bankası kredi faiz oranlarını derledik.

YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...