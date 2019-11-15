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  • 15.11.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 10:57

için hangi lar yapılacak? İşte tüm detaylar

son dakika haberleri: 4/D'li taşeron işçi maaşları için önemli gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda en önemli gelişme yüzdelik dilim ile ilgili olan karar olmuştu. Taşeron işçiler KHK ile kadroya alındıktan sonra her altı ayda bir yüzde 4 oranında aldıklarını bu oranın iyileştirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bu anlamda 2019 yılı Ocak ayında e yüzde 26 zam yapılmasını hatırlatan işçiler rakamlarının da yüksek olmasını hatırlatıyorlar. Peki ? Maaş zam oranı ek ödeme detayları haberimizde sizlerle

Taşeron işçi için hangi zamlar yapılacak? İşte tüm detaylar

Taşeron işçi maaşlarında yüzdelik dilim kararı detayları ile maaş zammı detayları merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranları ile ek ödeme detaylarını haberimizde ele aldık. Taşeron işçilerin 2019 yılı alacakları tek ek ödeme Aralık ayında ödenecek olan tediye ikramiyesinin 4. taksiti. Bu ödemeler maaşlara göre yapılmakta olup en az asgari ücretle çalışan 4/D'li taşeron işçiye 792 TL olarak ödenir. 2020 yılında ise 4/D'li taşeron işçiler bayram ikramiyesi, tediye ikramiyesi ve eğitim yardımı gibi ek ödemeler alacaklar. Bu arada 200 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren ödeme tutarları işçilerin aldıkları maaşa göre belirlenmektedir.

TAŞERONA MAAŞ ZAMMI

Mahkemeye başvuruda bulunan 4/D'li bir işçi maaşların artması adına önemli bir adım atmış oldu. Zira mahkeme heyeti tarafından verilen kararda 1 Ocak 2019'da brüt 2558 TL olan asgari ücretin yüzde 65 fazlası hesaplandıktan sonra 1 Ocak'taki taşeronlara verilen yüzde 4'lük TİS zammını da uygulamak kaydı ile sendikanın taşeron üyesine ücret farkı, ilave tediye farkı ve ikramiye farkı verilmesine karar verildi. Bu karar ile ilgili olarak başka bir taşeron işçi daha benzer bir dava açtı ve bu davayı kazandı.

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