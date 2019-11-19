TOKİ tarafından 23 ilde dar ve orta gelirliler için konut satışı yapılacak. Bu bağlamda haberimizde detayları sizler için paylaştık. Konutlar için niteliklerine ve bulunduğu illere göre değişmekle birlikte yüzde 10, 12,15, 20 ve 25 peşinat bedeli talep ediliyor. Vade seçenekleri ise 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay arasında değişiklik gösteriyor. Yatay mimarinin ön planda olduğu konutlarda mahalle kültürünün yaşatılması hedefleniyor. Projelerde çocuklar ve yetişkinler için geniş sosyal alanlar da bulunuyor. İşte TOKİ evleri takvim.com.tr'de

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23 İLDE SATIŞLAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 23 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satışla satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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