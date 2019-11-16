4/D'li taşeron işçilerle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçileri Aralık ayında ikramiye alacak. İşte ikramiye şartları ve miktarı. Tediye ödemelerinde 52 gün esas alınırken, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye'de eksiksiz bir şekilde ödemeler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeron işçilerin kadro alma süreci ile birlikte bu ödemelerden yararlanacak çalışan sayısında da artış yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeron işçilerin kadro alma süreci ile birlikte bu ödemelerden yararlanacak çalışan sayısında da artış yaşandı.

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2020 YILI TAŞERON İŞÇİ EK ÖDEMELERİ

2020 yılında taşeron işçilerin alacakları en önemli ek ödeme tediye ikramiyesi olacak. Yıllık 52 gün üzerinden 4 taksit halinde ikramiye alacak olan taşeron işçiler bu ikramiyeleri maaş oranlarına göre alacaklar. En az ödeme 2019 yılında 792 TL ile asgari ücretli taşeron işçilere ödenirken bu rakamın 2020 yılında artması bekleniyor.

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