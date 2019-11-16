Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.11.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 10:46

Taşerona mı ve var mı?

4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda tüm soru işaretleri giderilirken Aralık ayında yapılacak ödemelere nin de ekleneceği belirtildi. İşçiler kadroya alınmasının ardından YHK kararına devam etti ve yüzde 4+4 maaş mı aldı. Aynı zamanda taşeron işçilerin maaşlarına miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi. gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek.

Taşerona asgari ücret zammı ve ek ödeme var mı?

4/D'li taşeron işçilerle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçileri Aralık ayında ikramiye alacak. İşte ikramiye şartları ve miktarı. Tediye ödemelerinde 52 gün esas alınırken, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye'de eksiksiz bir şekilde ödemeler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeron işçilerin kadro alma süreci ile birlikte bu ödemelerden yararlanacak çalışan sayısında da artış yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeron işçilerin kadro alma süreci ile birlikte bu ödemelerden yararlanacak çalışan sayısında da artış yaşandı.

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YILI TAŞERON İŞÇİ EK ÖDEMELERİ

2020 yılında taşeron işçilerin alacakları en önemli ek ödeme tediye ikramiyesi olacak. Yıllık 52 gün üzerinden 4 taksit halinde ikramiye alacak olan taşeron işçiler bu ikramiyeleri maaş oranlarına göre alacaklar. En az ödeme 2019 yılında 792 TL ile asgari ücretli taşeron işçilere ödenirken bu rakamın 2020 yılında artması bekleniyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTaşerona asgari ücret zammı ve ek ödeme var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri