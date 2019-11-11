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  • 11.11.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:57

50 bin KİT işçisine kadro müjdesi geldi! İşte başvuru şartı ve son gelişmeler

50 bin sürekli işçi KİT'lerde çalışanlar kadro bekliyor. Bu bağlamda KİT'li taşeron ya geçecek mi? Sorusu oldukça fazla sorulmaya devam ediyor. 2018 yılında taşerondan kadroya geçiş yapan yaklaşık 900 bin işçinin ardından yaklaşık 50 bin KİT işçisi 2019 yılında sürekli işçi kadrosunda geçiş yapma umuduyla geçirdi. Buna rağmen henüz bir adım atılmaması KİT işçilerini üzdü. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçiler, kamu kurumu kadrolarında sürekli işçi statüsünde görev yapmaları için KİT'ler açılacak kadrolar dahilinde geçiş yapabilecekler. 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde önemli detaylar belirlendi. Peki KİT'teki taşerona kadro şartları nedir?

50 bin KİT işçisine kadro müjdesi geldi

Taşeron işçilerin kadro hayali devam ederken 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 50 bin kit işçisine kadro verilecek mi? Son gelişmeler neler? Hangi başvuru şartları aranacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT'lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na alındı. Kadro için sınava girilecek.

KİT İŞÇİLERİNE KADRO VERİLECEK;

KİT'lerde hizmet alım sözleşmesi kapsamında istihdam edilen işçilerin Kamu Kurumu kadrosunda sürekli işçi olarak görev yapmaları için 2020 yatırım ve finansman kararnamesinde 8. madde eklendi. 2019 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde bu madde bulunmuyordu. Buna göre başvurularda istenilecek şartlar ise şu şekilde olacak;

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