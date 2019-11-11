Taşeron işçilerin kadro hayali devam ederken 2020 yılı yatırım ve finansman kararnamesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 50 bin kit işçisine kadro verilecek mi? Son gelişmeler neler? Hangi başvuru şartları aranacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronlara kadro verilmesi, binlerce kişi tarafından oldukça bekleniyor. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapıldı. KİT'lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na alındı. Kadro için sınava girilecek.

KİT İŞÇİLERİNE KADRO VERİLECEK;

KİT'lerde hizmet alım sözleşmesi kapsamında istihdam edilen işçilerin Kamu Kurumu kadrosunda sürekli işçi olarak görev yapmaları için 2020 yatırım ve finansman kararnamesinde 8. madde eklendi. 2019 yılı yatırım ve finansman kararnamesinde bu madde bulunmuyordu. Buna göre başvurularda istenilecek şartlar ise şu şekilde olacak;

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