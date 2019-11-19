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  • 19.11.2019 15:48
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:59

19 Kasım sorgulama! yatan iller nasıl öğrenilir?

Günün en çok araştırılanları arasında 19 Kasım sorgulama işlemi yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen maaşların hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Aylık alan vatandaşlar bu kapsamda " yatan iller nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte işlemi hakkında bilgiler...

Bakıma muhtaç ihtiyacı olan vatandaşların ailelerin ödenen evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller merak ediliyor. 19 Kasım tarihinde arama motorlarında çok araştırılan konular arasında evde bakım maaşı yatan iller bulunuyor. Evde bakım aylığı alanlar e-Devlet ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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