Bakıma muhtaç ihtiyacı olan vatandaşların ailelerin ödenen evde bakım maaşlarının yatırıldığı iller merak ediliyor. 19 Kasım tarihinde arama motorlarında çok araştırılan konular arasında evde bakım maaşı yatan iller bulunuyor. Evde bakım aylığı alanlar e-Devlet ya da SMS ile maaş sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ